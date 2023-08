Will Smith, la figlia Willow preferirebbe punizioni normali: 'La delusione è un coltello'

La famiglia Smith è sempre stata sotto i riflettori, sia in maniera positiva che negativa. L'attore si è sempre contraddistinto per la sua abitudine di contornarsi dei suoi cari in ogni occasione mettendo, il proprio ruolo da genitore al centro del dibattito pubblico.

Molto spesso a prendere la palla al balzo è stata proprio sua moglie Jada Pinkett Smith che di recente ha addirittura dato uno "schiaffo morale" a Chris Rock. Insomma, lo stile genitoriale della famiglia Smith è sempre stato sotto gli occhi di tutti, soprattutto grazie alla loro abitudine di mettere i propri figli sotto i riflettori fin da quando erano dei bambini. Se il figlio Jaden è stato un attore bambino, la figlia Willow è una cantante di successo.

E' stata la figlia a raccontare quella che, secondo lei, è stata la peggiore punizione inflitta dai suoi genitori. Ha ammesso che, molto spesso, preferirebbe avere delle "punizioni normali" da parte loro. "Ok, per me la delusione è una punizione. Rispetto così tanto i miei genitori che la delusione è come un coltello nel cuore. Voglio essere una persona che i miei genitori vogliono guardare, di cui i miei genitori sono orgogliosi" ha raccontato la cantante, parlando di come, molto spesso, si sia trovata a non ottenere delle vere punizioni ma di sentire la delusione dei suoi genitori.

Dopo lo schiaffo gate degli Oscar, Willow Smith ha ammesso di amare suo padre nonostante tutto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!