Will Smith, la figlia Willow ai fan infuriati dopo lo schiaffo: 'Siate gentili'

Non accenna a placarsi la polemica relativa all'assurda reazione di Will Smith alla battuta di Chris Rock su Jada Pinkett-Smith durante la Notte degli Oscar: lo schiaffo assestato al comico dall'attore di King Richard è ancora l'argomento del giorno, come dimostra il numero di dichiarazioni al riguardo in costante aggiornamento.

Mentre Amy Schumer si dice ancora sconvolta dall'aggressione di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia di premiazione, dunque, ad aggiungersi al coro è proprio la figlia dell'ex-principe di Bel-Air, Willow, che a differenza di quanto fatto dal fratello Jaden (che nelle ore successive allo scandalo aveva giustificato il gesto del padre) ha tentato di calmare in qualche modo gli animi.

"Sapete chi è che sta attraversando un brutto momento? Letteralmente tutti. Siate gentili" sono state le parole che Willow Smith ha affidato ai suoi account social nel tentativo di mandare un messaggio distensivo e di chiedere di non esasperare ulteriormente i toni già piuttosto alti della discussione.

Parole che arrivano in un momento di vera e propria bufera per Will Smith, che secondo alcuni rischierebbe addirittura di vedersi revocare l'Oscar come Miglior attore protagonista appena vinto. In attesa di ulteriori sviluppi, intanto, ecco quali sono state le prime dichiarazioni pubbliche di Jada Pinkett-Smith dopo la Notte degli Oscar.