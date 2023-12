Will Smith:'Ero terrorizzato dall'appuntamento con Pepa dei Salt-n-Pepa'

Nel podcast Class of '88, il premio Oscar Will Smith ha dichiarato di aver avuto una cotta per Sandra 'Pepa' Denton del gruppo musicale hip hop Salt-n-Pepa. I due uscirono insieme una sola volta nel 1988 e l'attore ha raccontato un aneddoto su quell'appuntamento a distanza di parecchia anni.

"Questa ragazza era speciale e volevo impressionarla, così ho noleggiato una Mercedes cabrio bianca, perché volevo essere un po' sfacciato. Il mio programma era portarla in giro per Hollywood Hills, salire su Mulholland e tutto il resto, guardare il tramonto" ha spiegato Smith.



Pepa ha pensato che la futura star di Willy, il principe di Bel-Air fosse una persona molto gentile quando donò cento dollari ad una persona senza fissa dimora durante il loro appuntamento. In realtà, Will Smith era terrorizzato e in ansia per l'appuntamento:"Pensavo che ci sarei rimasto. Questa era la mia preoccupazione mentre cercavo di fare colpo. Ma non avevo nulla da offrire".



Will Smith ha compiuto 55 anni a settembre ed è una delle più note star di Hollywood. Nel podcast sottolinea come cercasse sempre di apparire più sicuro di sé di quanto effettivamente fosse:"Facevo sempre finta di avere abilità nel corteggiamento. In realtà, non avevo proprio abilità. Ero sempre in questa modalità intensa. [...] Ma non credevo di avere una reale possibilità".

La relazione tra Smith e Pepa non è proseguita oltre un semplice appuntamento ma i due hanno mantenuto dei buoni rapporti.



