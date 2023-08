Will Smith doveva essere Captain America? La clamorosa rivelazione!

L'intero universo cinematografico della Marvel ha retto per anni sulle spalle di alcuni prescelti, tra cui Steve Rogers Aka Captain America. Pare però che originariamente i Marvel Studios avessero piani totalmente differenti per il personaggio offrendo addirittura il ruolo a Will Smith.

Sembra assurdo da dire ma si, il Principe di Bel-Air sarebbe potuto essere l'eroe americano per eccellenza. L'idea inizia sembra fosse quella di rendere Captain America afro-americano fin dal primo momento in modo da dare una impronta molto forte ai film segnano un cambiamento definitivo. Nonostante ad oggi, l'MCU abbia al centro un Captain America afroamericano, il passaggio di testimone è arrivato anni dopo l'effettiva presentazione di Sam Wilson all'interno della saga. Molti hanno definito prevedibile la scelta di cedere lo scudo a Falcon vedendo il percorso fatto dal personaggio.

Insomma, l'idea originale sembrava fosse quella di avere Will Smith nei panni di Captain America fin da Il Primo Vendicatore. Questo avrebbe sicuramente dato al Marvel Cinematic Universe una direzione totalmente diversa partendo dalla storia del personaggio fino ad arrivare ai temi trattati all'interno delle varie pellicole. Sarebbe stato uno sconvolgimento la cui accoglienza sarebbe stata imprevedibile.

Per scoprire qualcosa di più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di Captain America - Il Primo Vendicatore, pellicola che ha segnato l'esordio nell'MCU dello Steve Rogers di Chris Evans. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!