Will Smith, il discorso agli Oscar dopo lo schiaffo: il video con sottotitoli in italiano

Domenica Will Smith ha vinto il suo primo premio Oscar quale miglior attore protagonista per la sua performance in Una famiglia vincente - King Richard. Tuttavia la sua vittoria è passata in secondo piano a causa dell'improvviso comportamento aggressivo di Smith nei confronti di Chris Rock, colpito con uno schiaffo e insultato.

Poco dopo aver colpito Chris Rock, Will Smith ha ricevuto l'Oscar dalle mani di Uma Thurman, Samuel L. Jackson e John Travolta, battendo gli altri candidati al premio, Javier Bardem (A proposito dei Ricardo), Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!) e Denzel Washington (Macbeth).



Salito sul palco Will Smith in lacrime ha formulato un lungo discorso che ha suscitato ulteriori polemiche, soprattutto in relazione a quanto accaduto poco prima con l'atteggiamento violento mostrato nei confronti di Chris Rock, dopo il commento infelice nei confronti della moglie Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia.



Will Smith si è scusato con l'Academy per lo schiaffo in una videochiamata su Zoom nella giornata di martedì mentre il giorno prima l'attore aveva pubblicamente inviato le sue scuse a Chris Rock, che dopo aver subito il colpo da Smith ha proseguito la presentazione dell'Oscar al miglior documentario.



Non tutti però vogliono parlare dell'accaduto: Daniel Radcliffe è stanco del discorso Smith/Rock e di sentire opinioni sulla vicenda, preferendo non rispondere alla domanda sul gesto di Smith nei confronti di Rock.