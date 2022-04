Will Smith si dimette dall'Academy: 'Accetto pienamente le conseguenze della mia condotta'

Nella giornata di ieri Will Smith si è scusato con l'Academy in videochiamata per quanto accaduto durante la cerimonia degli Oscar 2022, per la quale rischia l'espulsione o la sospensione per un periodo di dieci anni dal Consiglio. Tuttavia è stato poi lui stesso a dimettersi dall'Academy of Motion Picture Arts & Sciences.

L'attore ha deciso infatti di assumersi le sue responsabilità, mentre si trova nel periodo più difficile della sua carriera, e ha chiarito nel corso della videochiamata di essere "consapevole" delle ripercussioni di quanto accaduto. E, le sue dimissioni sarebbero proprio parte delle conseguenze, mentre l'indagine sull'episodio avvenuto agli Oscar 2022 è stata recentemente aperta.

"Ho risposto direttamente all'avviso di udienza disciplinare dell'Academy e accetterò pienamente le conseguenze per la mia condotta", ha scritto Smith nella dichiarazione con cui ha confermato le sue dimissioni. "Le mie azioni alla 94esima edizione degli Academy Awards sono state scioccanti, dolorose e imperdonabili. L'elenco delle persone che ho ferito è lungo e include Chris [Rock], la sua famiglia, molti dei miei cari amici e delle persone a me vicine, tutti i presenti e il pubblico mondiale. Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho tolto ad altri candidati e vincitori la loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il lavoro straordinario [che hanno fatto]. Il mio cuore è spezzato."

L'attore ha sottolineato quanto sia importante riportare i riflettori sul lavoro dei suoi colleghi e sulla cerimonia in sé. Infatti, dopo l'accaduto, i media sono stati invasi di notizie sullo schiaffo, oscurando le vittorie dei professionisti nominati e l'intera serata. "Voglio riportare l'attenzione sulle persone che la meritano per i propri risultati e consentire all'Academy di fare ritorno all'incredibile lavoro che svolge per supportare la creatività e le capacità artistiche nei film. Quindi, mi dimetto dall'appartenenza all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e accetterò tutte le altre conseguenze che il Consiglio ritenga appropriate. Il cambiamento richiede tempo e farò di tutto per lavorare [su questo] e assicurarmi di non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione".

La risposta dell'Academy è arrivata subito nella persona del presidente David Rubin, che ha risposto a sua volta con una dichiarazione. "Abbiamo ricevuto e accettato le dimissioni immediate del signor Will Smith dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences." ha scritto Rubin. "Porteremo avanti i nostri procedimenti disciplinari contro il signor Smith per violazioni degli standard di condotta dell'Academy, prima della prossima riunione del consiglio in programma il 18 Aprile".