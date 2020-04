Will Smith diede l'idea per una scena fondamentale di Bad Boys For Life già 10 anni fa

Poco prima del lockdown mondiale Will Smith e Martin Lawrence hanno portato nei cinema il loro Bad Boys For Life, di cui potete (ri)vedere i primi minuti online. Adesso il produttore Chad Oman ha rivelato che una delle scene della pellicola è stata ispirata dallo stesso Smith ben dieci anni fa. Scopritela dopo il salto, ma attenzione agli spoiler.

Grazie alla distribuzione in digitale della terza istallazione abbiamo scoperto alcune interviste inedite al cast e ai produttori, tra cui Oman, che ha raccontato di come il progetto di realizzare anche un terzo capitolo arrivò solo anni dopo l'uscita di Bad Boys II e che in quell'occasione l'attore titolate iniziò già ad immaginare nuove avventure per i detective Lowrey e Burnett.

In Bad Boys For Life abbiamo ritrovato i due protagonisti, ma diversamente da come li avevamo lasciati: nel tempo il rapporto tra i due si è affievolito e mentre Marcus Burnett (Lawrence) è diventato nonno ed è ormai in pensione, Mike Lowrey (Smith) continua a lavorare senza sosta.

"Iniziammo a chiedere alla Sony di sviluppare un nuovo film due o tre anni dopo l'uscita di Bad Boys II. Ricevetti una telefonata da Will, all'epoca sul set del The Karate Kid di Jayden nei pressi della Muraglia Cinese. Era il 2009 e propose l'idea di spezzare il legame che teneva legati i personaggi, suo e di Martin, da anni. In pratica è quello che parola per parola abbiamo girato un paio di settimane fa."

Sembra quindi che Smith, con l'occhio lungo di chi conosce bene il mondo del cinema, avesse già pensato ad una situazione di rottura tra i due protagonisti, che li porterà a fronteggiare ulteriori sfide.

Per altre curiosità vi rimandiamo al fiale alternativo della pellicola, anch'esso presente nel cofanetto Digital HD.