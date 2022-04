Will Smith, la dichiarazione di Denzel Washington: 'Il diavolo si è impossessato di lui'

Will Smith si è ufficialmente dimesso dall Academy nelle scorse ore, e a quasi una settimana dallo schiaffo a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022 Denzel Washington è intervenuto per commentare la vicenda.

Washington è apparso con il pastore e autore TD Jakes al Leadership Summit per una conversazione sulla sua carriera e sulla sua fede, e ha discusso quello che è successo agli Oscar 2022: "C'è un detto: quando il diavolo ti ignora, allora sai che stai facendo qualcosa di sbagliato", ha dichiarato Washington. “Se non viene da te, sei il suo preferito. Al contrario, quando il diavolo si presenta, forse è perché sta cercando di farti fare qualcosa di sbagliato. E per qualche ragione, quella notte il diavolo si è impadronito di lui".

Denzel Washington ha rifiutato di rivelare ciò che si sono detti lui, Smith e Tyler Perry, ma ha svelato che i tre hanno pregato insieme: "Fortunatamente c'erano molte persone lì, non solo io ma anche altri, come Tyler Perry ad esempio, siamo tutti andati immediatamente da lui" ha continuato Washington, riferendosi a Will Smith. “Abbiamo detto alcune preghiere. Non voglio dire di cosa abbiamo parlato. Ma chi siamo noi per condannare? Non conosco tutti i dettagli di questa situazione, ma so che l'unica soluzione in quel momento era la preghiera, per come la vedevo. E per come la vedo in generale".

Per altri approfondimenti, guardate il discorso di Will Smith agli Oscar 2022 nel nostro video con sottotitoli in italiano.