Will Smith compie 55 anni: 'La popolarità mi piace, una volta feci benzina con un selfie'

Will Smith non fa parte di quelle star che vivono (o dicono di vivere) la celebrità come un peso: l'attore di Willy, il Principe di Bel-Air e Independence Day non ha mai fatto mistero di voler godere appieno dei vantaggi di cui gode chi viene riconosciuto per strada, come dimostra uno dei suoi aneddoti più famosi.

L'attore che oggi compie 55 anni ha infatti più volte raccontato di come la sua popolarità gli permise, tanto per fare un esempio, di mettere benzina alla sua auto rimasta a secco anche quella volta in cui si rese conto di esser sceso di casa senza il portafogli.

"Mi piace la notorietà. Un giorno stavo guidando, ma ero in riserva. Ero a mezz'ora da casa mia. Quindi mi sono fermato dal benzinaio, ma ero senza portafogli. Per fortuna ho notato un ragazzo di 30/35 anni e ho pensato: 'Quel tipo è sicuramente un fan di Men in Black o Bad Boys'. Allora ho scambiato un selfie per 10 dollari con cui ho fatto benzina. Volevo restituirglieli ma lui non ha voluto" furono le sue parole. Comodo, no? Occhio, però, a sentirsi onnipotenti: Jada Pinkett-Smith ha ad esempio ammesso che non voterebbe suo marito Will alle presidenziali USA.