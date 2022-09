Will Smith compie 54 anni: 'Il Principe di Bel Air? Le mie performance erano orribili'

Negli ultimi mesi il nome di Will Smith è stato sinonimo di polemica: lo scandalo della scorsa Notte degli Oscar è ancora in là dall'essere dimenticato, ma nel giorno del compleanno dell'attore, che spegne oggi 54 candeline, ci sembra giusto ricordare momenti anche ben più felici della sua carriera, come gli esordi ne Il Principe di Bel Air.

Nato il 25 settembre del 1968, Smith entrò nelle vite di tutti noi negli anni '90 interpretando il suo alter ego Willy nella nota serie TV, uno show che ancora oggi milioni di fan ricordano con incredibile affetto: non è dello stesso parere il diretto interessato, che qualche tempo fa si espresse in maniera piuttosto dura sulla prima stagione della serie, criticando in particolar modo le sue prestazioni attoriali dell'epoca.

"Mi impegnavo moltissimo. Avrei potuto memorizzare l'intero script e poi anticipare le frasi di tutti gli altri mentre parlavano. Ma quando guardo quegli episodi provo disgusto, le mie performance erano orribili" furono le parole della star di Io Sono Leggenda al riguardo.

Quale che sia stata l'effettiva qualità delle performance di Smith all'epoca, il nostro ha decisamente avuto modo di rifarsi, sia con il successo dello show che con quello dei suoi film successivi: la speranza, ovviamente, è che presto si torni a parlare di lui solo per questioni inerenti al suo lavoro! Recentemente, ricordiamo, Will Smith è apparso in un video di scuse diretto proprio a Chris Rock.