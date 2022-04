Will Smith: no comment da Mel Gibson, l'intervistatore insiste, interrotta la diretta Fox

Dopo l'ormai tristemente noto schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022, sono molte le celebrità che hanno commentato l'episodio. Ma sono altrettante quelle che hanno preferito il no comment. Mel Gibson era una di queste e aveva chiesto espressamente a Fox di non fargli domande a tradimento. Quando è successo, hanno interrotto la diretta.

Ormai, dopo la parentesi Will Smith agli Oscar 2022, anche quando in tutt’altri contesti si dovrebbe parlare di cinema e solo cinema, si finisce per non parlare di cinema. Ogni intervista con qualunque celebrità di Hollywood diventa terra di conquista per ottenere una dichiarazione o un commento su quanto accaduto. L’attenzione sarebbe dovuta andare ai veri protagonisti degli Academy Awards, da Coda eletto Miglior Film a Drive My Car come Miglior Film Internazionale, assieme ai molti altri vincitori e a quelli che, invece, non hanno partecipato agli Oscar 2022, fra motivi personali e boicottaggio del taglio delle categorie dalla diretta.

La dinamica è nota a tutti: dopo una battuta infelice del comico Chris Rock sull’alopecia della moglie Jada, Will Smith ha reagito assestando uno schiaffo a Rock in mondovisione. Successivamente ha ritirato il premio con un discorso che ha fatto storcere il naso a molti, in cui si è scusato con l’Academy senza specificare per cosa e senza estendere le scuse a Rock. Solo qualche giorno dopo, sono arrivate tardive le scuse di Will Smith a Chris Rock, condivise a mezzo social: ma ormai il danno era fatto. Molti, da Jim Carrey a Denzel Washington, hanno commentato il comportamento di Smith.

Ma c’è chi, anche giustamente, proprio non voleva farlo. Stiamo parlando di Mel Gibson, che si è fatto intervistare da Fox News per il suo ultimo film Father Stu. L’intervistatore Jesse Watters e l’emittente erano stati già avvisati che l’attore e regista non avrebbe risposto a domande in merito, ma il conduttore non ha potuto fare a meno, a conclusione di una lunga intervista di cinque minuti – che trovate in cima all’articolo – di porgli la fatidica domanda: “Probabilmente lo capisci meglio di molte persone, con la carriera che hai avuto. E mi chiedevo, se fossi stato tu a balzare giù dal suo posto e a schiaffeggiare Chris Rock, saresti stato trattato allo stesso modo?".

A quel punto, Gibson assume una gestualità come per dire: "Non farlo, perché me lo sta chiedendo?". E smette di parlare. Si sente solo la voce fuori campo della regia (non preventivata) che richiama all'ordine Watters per ben due volte, dopo che il conduttore si è persino ripetuto non ottenendo risposta: "Ci hai mai pensato?". La regia ha praticamente chiuso la diretta dicendogli: "Grazie Jesse, questo è il nostro momento". A produrre il film di Gibson è Sony Pictures, che proprio di notizia recente ha bloccato Bad Boys 4 con Will Smith. È il primo progetto dell'attore a subire un'interruzione dopo quanto avvenuto. Nel frattempo, Smith si è dimesso dall'Academy ma la commissione straordinaria potrebbe comunque decidere per il ritiro dell'Oscar a Miglior Attore per King Richard.