Will Smith cita Io Sono Leggenda mentre parla del Coronavirus in un'intervista

Abbiamo sentito recentemente le parole di Scott Z. Burns sul Coronavirus, con lo sceneggiatore che ha tracciato diverse somiglianze tra la pandemia attuale e quella del film Contagion che scrisse per Steven Soderbergh, e adesso anche Will Smith ha ricordato una sua opera in questo senso "profetica".

Nei momenti di apertura della serie Red Watch Talk di Facebook con la sua famiglia, Smith non ha potuto fare a meno di scherzare sul suo ruolo da protagonista in Io Sono Leggenda, post-apocalittico del 2007.

"Volevo fare questa cosa perché ho realizzato Io Sono Leggenda nel 2008, quindi mi sento responsabile di gran parte della disinformazione sulla diffusione dei virus", ha scherzato Smith all'inizio del video. (confondendosi, si, con la data di uscita).

Ovviamente i parallelismi tra il film e il Coronavirus sono forzatamente ironici: Io Sono Leggenda presentava un virus che essenzialmente trasformava gli umani in una sorta di ibrido zombi-vampiri, mentre COVID-19 è descritto come una fortissima influenza. Tuttavia, mentre si preparava per il ruolo, Smith ha svolto ricerche presso il Center for Disease Control (CDC), che ha trovato illuminanti. "Ha davvero cambiato la mia vita e il modo in cui guardo il mondo", ha detto Smith. "Ci sono concetti di base che le persone non capiscono".

