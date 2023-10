Will Smith cinico: 'Il mio matrimonio? Un pigro esperimento di amore incondizionato'

Dopo le scioccanti dichiarazioni di Jada Pinkett Smith sulla fine del matrimonio con Will Smith avvenuta ben sette anni fa e sempre taciuta, anche l'attore si apre alla stampa con frasi oltremodo ciniche. Prima le presunte frecciatine di Smith sui social e adesso qualche dichiarazione che lascerà i fan ancor più in confusione.

Qualche giorno fa, Will Smith è apparso durante la presentazione di Worthy, il libro di memorie della (ex?) moglie che ha dato inizio allo scandalo che ha avvolto la coppia, a Baltimora.

In quell'occasione, l'attore avrebbe parlato del suo legame con Pinkett Smith come "un esperimento pubblico sciatto sull'amore incondizionato": Smith, infatti, ha continuato (seppur dopo la separazione) a definire Pinkett Smith "sua moglie", portando a tacere ogni rumor circa un presunto allontanamento tra i due. Non c'è mai stato alcun dubbio a Hollywood sul matrimonio di Jada Pinkett e Will Smith. Quest'ultimo ha persino dato una scossa d'immagine non indifferente durante la cerimonia degli Oscar nel 2022 quando Will Smith diede uno schiaffo a Chris Rock a seguito di alcune infelici battute sulla moglie.

Data la parola a Smith, durante la presentazione del libro, l'attore ha poi scelto parole più dolci nei confronti della sua compagna di vita: "ho ottenuto ogni singola cosa che abbia mai desiderato in tutta la mia vita - ha detto la star di King Richard - i miei sogni sono stati costruiti in gran parte sulle fondamenta dei sacrifici di Jada". I due, secondo quanto sottolineato proprio da Jada Pinkett Smith non hanno alcuna intenzione di divorziare legalmente e avrebbero trovato in questa forma di legame il proprio equilibrio: Pinkett Smith, inoltre, avrebbe definito Tupac Shakur la propria anima gemella.