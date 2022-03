Will Smith, Chris Rock dal backstage: 'Mi ha colpito Muhammed Ali e non ho un graffio'

Mentre proseguono le indagini su Will Smith e il pessimo gesto che lo ha visto protagonista durante la 94esima Notte degli Oscar, la sua vittima Chris Rock ha risposto alla vicenda con una battuta sarcastica.

Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, infatti, dopo lo schiaffo subito in mondovisione il comico ha voluto minimizzare la cosa fin dal backstage del Dolby Theatre. Quando gli è stato chiesto come stava, infatti, Chris Rock avrebbe scherzato: “Sono stato appena preso a pugni in faccia da Muhammad Ali e non not neanche un graffio!”.

L'attore, 57enne, nonostante il visibile shock come reazione istintiva allo schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco, durante la diretta - mentre Smith continuava ad insultarlo dalla sua postazione - aveva già provato a reagire con spirito: "Will Smith mi ha preso a schiaffi: mi è appena capitata la cosa peggiore che può capitare durante una diretta", aveva commentato Chris Rock davanti a tutti i presenti e al mondo intero. Tra l'altro la popolarità del comico ne ha ovviamente risentito, in positivo: nelle ultime ore, infatti, le vendite dei biglietti degli spettacoli di Chris Rock sono aumentate a dismisura.

