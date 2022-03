Will Smith, tutto chiarito con Chris Rock? P. Diddy: 'È passata, sono fratelli'

Mentre non accenna a calmarsi la polemica relativa all'episodio che ha visto Will Smith alzare le mani su Chris Rock durante la scorsa Notte degli Oscar, i due diretti interessati continuano a non rilasciare dichiarazioni al riguardo: in tanti, dunque, si chiedono quali siano stati effettivamente i risvolti tra i due dopo lo scontro.

Mentre Jaden Smith difende il padre Will approvando la sua reazione alla battuta infelice di Chris Rock, dunque, il rapper Sean 'Diddy' Combs ha fatto le veci di entrambi assicurando che la cosa sarebbe già stata chiarita, e che tra la star di King Richard e il presentatore della Notte degli Oscar sarebbe quindi già tornato il sereno.

"Non è un problema, è passata, posso confermarlo. Sono fratelli, andiamo avanti con amore" sono state le parole del rapper, che lasciano quindi supporre che una riconciliazione sia avvenuta nel dietro le quinte o magari durante il party successivo alla premiazione, durante il quale Will e Jada sono stati visti ballare spensierati in compagnia di tutti gli altri presenti.

Verità o solo un tentativo di placare gli animi e far calmare le acque? Chi può dirlo! Nelle scorse ore, intanto, anche Gabriele Muccino ha condannato il gesto di Will Smith: il regista aveva lavorato con la star di Men in Black in occasione de La Ricerca della Felicità e Sette Anime.