Oscar 2022, Will Smith ha cercato di scusarsi con Chris Rock, secondo alcune voci

E se Will Smith avesse tentato di scusarsi dopo il terribile schiaffo a Chris Rock? È quanto suggerisce una fonte di People Magazine, che con le sue parole getta una luce parzialmente diversa sull'accaduto terribile (e virale) degli Oscar 2022.

Così ha affermato la fonte: "Ha cercato senza successo di fare ammenda nel miglior modo possibile con Chris. Ma, oltre a questo, la famiglia è molto importante per lui e [Smith] ha deciso di contare su di loro. Tutti lo hanno aiutato a guardarsi dentro e a maturare. Sta meglio, ma è ancora pentito del suo gesto". Per approfondire l'argomento, ecco il discorso agli Oscar di Will Smith dopo lo schiaffo, con tanto di video con sottotitoli in italiano.

A commentare l'accaduto è anche Bill Kramer, supervisore degli Oscar: "Penso che eravamo molto più pronti a gestire la discussione sui regolamenti della campagna dopo le nomine" ha dichiarato. "Sai, è successo martedì, e, sei giorni dopo, siamo stati in grado di rilasciare la nostra dichiarazione formale dal consiglio, che ha delineato un piano molto accurato per noi. Quindi non so mai con esattezza cosa succederà".

Ha inoltre continuato: "A causa di quanto accaduto l'anno scorso, abbiamo aperto le nostre menti a tutto ciò che può accadere durante gli Oscar. Ma questi 'piani di crisi' – i team di comunicazione e le strutture che abbiamo in atto – ci permettono di dire che questo è il gruppo che abbiamo visto riunirsi più velocemente. E così l'abbiamo fatto: questo è il portavoce, questa sarà la dichiarazione. Il tutto, ovviamente, a seconda delle specifiche dei casi, pur nella speranza che non occorrerà più usarli; ma abbiamo già delle strutture pronte da modificare".

Il celebre evento cinematografico torneranno il prossimo 13 marzo. Al riguardo, una tendenza salta subito all'occhio: gli Oscar 2023 saranno i più "pop" di sempre?