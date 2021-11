Will Smith e il suo camper da sogno: è costato 2,5 milioni di dollari!

Will Smith è il proprietario del camper più costoso del mondo, costato oltre 2 milioni e mezzo di dollari e dotato di qualsiasi comfort immaginabile. La star di Io sono Leggenda non ha di certo badato a spese e ha scelto di utilizzarlo come sua dimora quando è in giro per lavoro.

Will Smith infatti non ama molto soggiornare negli hotel e ha preferito per tale ragione farsi costruire questo gigantesco camper a due piani dotato di una cucina iper tecnologica, un salotto ricco di divani, un grande guardaroba, una postazione trucco, camere da letto e bagni extra lusso dotati addirittura di sauna.

Naturalmente, l'attore ha voluto anche che nel suo alloggio su 22 ruote ci fosse anche un cinema e non una piccola camera con proiettore, bensì una sala da 30 posti con poltrone comodissime, disposte di fronte ad un maxi schermo da 100 pollici.

Di recente Will Smith ha ammesso di aver addirittura pensato al suicidio ma, guardando le immagini di questo immenso camper non sembra passarsela poi così male. Questa abitazione mobile viene anche affittata alla modica cifra di 9mila dollari a notte, dunque se ne avete voglia e soprattutto la disponibilità economica, avrete anche voi la possibilità di soggiornare nell'abitazione della star che ha incassato di più nel 2020 con Bad Boys for Life.