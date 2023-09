Will Smith ora fa arrabbiare anche gli animalisti: ecco cos'è successo

Will Smith Torna a Bel Air! L’attore ha di recente festeggiato i 33 anni dall’inizio della serie, ma allo stesso tempo ha fatto arrabbiare qualcuno, in particolare un gruppo di animalisti.

Will Smith stava lavorando con la Claws Conservancy per un documentario sulla preservazione dell'Africa. Durante le riprese, una leonessa è stata colpita con un dardo tranquillante per applicare un collare di localizzazione al grosso felino. Purtroppo, la situazione è sfortunatamente degenerata e la leonessa è morta dopo essere stata tranquillizzata.

Gli animalisti si sono scatenati sui social, è l’attivista Sue Spurgin ha pubblicato il seguente tweet sul social X:

“#Un leone muore dopo essere stato colpito da un dardo durante le riprese di un documentario dell'attore americano premio Oscar Will Smith in Botswana. Ancora una volta la #vita selvatica soffre per l'avidità umana e l'intrattenimento. Ancora una volta la #vita selvatica soffre per l'avidità umana e l'intrattenimento.”

L’attore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, mentre altri utenti hanno condannato l’accaduto: “Che vergogna! Vergogna a Will Smith per averne fatto parte! I responsabili devono essere processati!” ha scritto un utente, “Questo si deve venire a sapere dai telegiornali. Will Smith deve affrontare la questione. Spesso se la cava facilmente”.

Non è la prima volta che Will Smith finisce al centro di una polemica, in particolare dopo quella famosa scena che si verificò durante l’assegnazione dei premi Oscar. Nonostante ciò, la carriera dell’attore prosegue, e sono usciti aggiornamenti importanti sul sequel di Io sono leggenda con Will Smith che probabilmente ritornerà come protagonista.