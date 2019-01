Will Smith annuncia con una foto l'imminente inizio delle riprese di Bad Boys For Life

È con una foto che lo ritrae in compagnia della co-star e amico Martin Lawrence - pubblicata come sempre via Instagram - che Will Smith ha annunciato l'imminente inizio delle riprese dell'atteso Bad Boys For Life, terzo capitolo delle avventure action degli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett.

Annunciato l'inizio delle riprese per domani, 14 gennaio, ha scritto in didascalia: "Primo giorno di riprese domani! Abbiamo visto insieme Bad Boys 1 e 2 in questo weekend. Sarà pazzesco!". Non vediamo l'ora di saperne di più e soprattutto di rivederli in azione nelle prima foto dal set.



Secondo quanto riportato in precedenza da Production Weekly, “il nuovo capitolo si focalizzerà sulla polizia di Miami e sul tentativo dell’unità speciale di incastrare Armando Armas (Jacob Scipio), a capo del cartello della droga. Armando è un killer a sangue freddo dall’atteggiamento viziato. È attento agli interessi del cartello, ma è anche spinto dalla madre a uccidere Mike (Will Smith)”.

I primi due film della saga action-comedy sono stati diretti da Michael Bay, mentre stavolta alla regia troveremo Adi El Arbi e Bilall Fallah (Black, Gangsta). Nel cast troveremo anche Joe Pantoliano (Matrix, Memento), Vanessa Hudgens (Spring Breakers, The Princess Switch), Alexander Ludwig (Vikings, The Hunger Games), Charles Melton (Riverdale, American Horror Story), Jacob Scipio (Hunter Killer, We Die Young), e Paola Núñez (The Son, Amor en custodia).

La saga è partita nel 1995 con il Bad Boys diretto da Michael Bay, che incassò oltre $140 milioni partendo da un budget di $19 milioni. Il film segnò l'inizio della fase cinematografica "esplosiva" del regista e lanciò definitivamente la carriera di Smith. Il sequel Bad Boys 2 arrivò nel 2003, sempre diretto da Bay, che ebbe a sua disposizione un budget di $130 milioni (in pratica gli incassi totali del primo film). In proporzione, però, il film non fece bene come il capitolo originale, dato che incassò "solo" $273 milioni.