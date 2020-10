Will Smith ammette: 'Fu mia figlia a convincermi a rifiutare il ruolo di Django'

In un video postato su YouTube Will Smith ha parlato del suo modo di vedere il mestiere dell'attore e l'atto della recitazione: l'attore ha spiegato quanto conti l'immedesimazione del personaggio, arrivando anche a parlare della sua decisione di rifiutare il ruolo da protagonista in Django Unchained di Quentin Tarantino.

"Recitare vuol dire eseguire un'azione. Impari a simulare nella maniera più autentica delle reazioni a circostanze di fantasia che ti vengono presentate. In quest'ottica impari a prestare attenzione agli esseri umani, a relazionarti. Impari a provare compassione anche per chi crede in cose in cui tu non credi minimamente. Devi dissociarti completamente dalle tue opinioni ed aprirti alla comprensione emotiva del punto di vista di qualcun altro, per quanto folle possa sembrarti" ha spiegato Smith.

In relazione a ciò, Smith ha ricordato il momento in cui la figlia Willow gli chiese di rinunciare al ruolo di Django: "Ci sono posti in cui non vuoi andare. Sapete, avrei dovuto fare Django. Ma a causa della condizione psicologica in cui mi sarei calato, Willow mi disse tipo: 'Papà, non farlo'. Sapeva che in casa si sarebbe creata una pessima atmosfera" ha raccontato l'attore.

Non solo Will Smith, comunque: sembra infatti che Jamie Foxx volesse cedere il ruolo di Django ad Idris Elba; Tarantino, intanto, ha confermato l'arrivo di una versione estesa di Django Unchained.