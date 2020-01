Will Smith ammette: 'a volte dico che il film vi piacerà anche se non è vero'

In attesa di rivederlo al fianco di Martin Lawrence in Bad Boys for Life, Will Smith è stato ospite da Jimmy Fallon per parlare della sua nuova esperienza nella saga action.

Tra le altre cose, l'attore ha ammesso di essere rimasto deluso dall'ultimo Men in Black a cui ha partecipato: "Ho sbagliato con un paio dei miei ultimi sequel. Sapete, non ero molto contento del sequel di Men in Black. Volevo essere sicuro che questo film funzionasse anche da solo, una vera nuova esperienza per il pubblico."

Parlando invece del nuovo capitolo di Bad Boys, Smith ha rivelato che (come capita a tutti gli attori coinvolti in un grande progetto) a volte promuove i film anche sapendo già che non avranno successo: "È fantastico, lo amerete tutti. So che lo dico spesso, sarò onesto: a volte dico che vi piacerà anche quando so che non piacerà a tutti. Perché a volte, quando vedo il film, so già che a qualcuno non piacerà, però magari è un film molto costoso. Ma questa volta è davvero fantastico. Se vi dono piaciuti i primi due, in questo film ci scene che parlano di amicizia e di cosa accade quando qualcuno intraprende un'altro percorso."

In questi giorni, con l'uscita del film nelle sale americana, Bad Boys for Life si è affermato come la prima sorpresa del box office USA del 2020 con un primo weekend da quasi 70 milioni di dollari. Per saperne di più vi lasciamo al trailer di Bad Boys for Life. Nel frattempo vi ricordiamo che Sony ha già dato il via libera per Bad Boys 4.