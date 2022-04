Will Smith, l'Academy sposta la riunione: ecco quando saranno decise le conseguenze

Ormai è un fatto: la popolarità di Will Smith è crollata dopo quanto accaduto agli Oscar 2022. La star sta ancora pagando le conseguenze dello schiaffo dato a Chris Rock, e adesso l'Academy Board ha deciso di incontrarsi l'8 Aprile per definire le conseguenze del fatto.

Inizialmente prevista per il 18 di questo mese, la riunione che si terrà via Zoom è stata spostata dal Presidente dell'Academy David Rubin, che ne ha spiegato i motivi in una lettera, che potrete leggere integralmente a questo link.

"Sto convocando una riunione del consiglio per questo venerdì mattina, 8 Aprile, alle 9:00 PT, al posto della riunione del 18 Aprile precedentemente in programma" ha scritto Rubin. "Affronteremo le possibili sanzioni per Will Smith in risposta alle sue azioni durante la trasmissione degli Oscar del 27 Marzo. [...] In seguito alle dimissioni di Smith dalla sua iscrizione all'Academy nel giorno di venerdì 1 Aprile, la sospensione o l'espulsione non sono più possibili, e il calendario prescritto dalla legge non si applica più. È nell'interesse di tutte le parti coinvolte che la situazione sia gestita in modo tempestivo".

Rubin aggiunge poi che il cambio di data è "in conformità con la legge della California e i nostri Standard di condotta perché il nostro programma prevedeva la possibile sospensione o espulsione del signor Smith dall'appartenenza [all'Academy]". Sembra dunque che scopriremo molto presto cosa può aspettarsi l'attore.