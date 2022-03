Will Smith: l'Academy gli ha chiesto di andare via ma lui ha rifiutato, ora rischia grosso

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock avrà molto probabilmente gravi conseguenze per il futuro dell'attore appena premiato con il premio Oscar, e mentre le indagini su quanto accaduto proseguono emergono nuove informazioni sui retroscena della serata.

La Motion Picture Academy ha dichiarato nella notte italiana tra mercoledì 30 e giovedì 31 marzo, dopo l'inizio delle udienze disciplinari, che a Will Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia degli Oscar dopo l'assalto a Chris Rock sul palco, rivelando che l'attore ha "rifiutato". La dichiarazione afferma che Will Smith adesso potrebbe subire la sospensione, l'espulsione o altre sanzioni in base ai suoi standard di condotta.

“Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto prevedere. Mentre vorremmo chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e che lui ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso", ha affermato l'Academy in una nota. La decisione dell'Academy sarà presa il 15 aprile, durante la prossima riunione del consiglio, e Smith riceverà un preavviso di almeno 15 giorni per avere l'opportunità di essere ascoltato (ma solo tramite dichiarazione scritta).

Per altri approfondimenti su questa vicenda, ecco che cosa ha detto la figlia di Will Smith Willow: voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.