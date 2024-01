Will Hunting, quando Ben Affleck e Matt Damon piansero durante le riprese!

Quando si è due giovani attori e sceneggiatori arrivare alla ribalta sembra quasi impossibile. Sembra strano pensare che anche Matt Damon e Ben Affleck abbiano vissuto una esperienza del genere ma, prima di Will Hunting - Genio Ribelle, anche la loro vita era piena di questi lunghi tentativi.

All'epoca i due attori erano anche al loro esordio come sceneggiatori e, per anni, avevano tentato di portare al cinema quella storia che finalmente stava diventando realtà. Prima delle riprese, infatti, Will Hunting fu salvato da Kevin Smith da una possibile cancellazione. Tra una vicissitudine e l'altra passarono quasi cinque anni da quando, effettivamente, era stata scritta la sceneggiatura originale del film. Nel momento in cui il progetto fu preso in mano di Gus Van Sant, sembrò finalmente che il desiderio di Affleck e Damon si stesse realizzando.

Il primo giorno di riprese, però, fu qualcosa di particolarmente memorabile per i due sceneggiatori del film che videro, finalmente, il loro lavoro di cinque anni diventare reale. Durante uno dei primi ciak Affleck e Damon scoppiarono a piangere di gioia vedendo due attori del calibro di Robin Williams e Stellan Skarsgard recitare le parole che avevano scritto nella loro sceneggiatura. Il momento fu talmente emozionante da essere annoverato da entrambi gli interpreti come una delle emozioni più grandi mai provate nella loro carriera.

Una delle scene più iconiche del film vede protagonisti Robin Williams e Matt Damon in un parco. La panchina di Will Hunting è diventata una meta di pellegrinaggio per tantissimi fan del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!