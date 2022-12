Will Hunting, perché nello script c'era una scena di sesso gay senza alcun senso?

Nella vita bisogna farsi furbi, soprattutto in un ambiente spietato come quello di Hollywood: la scelta del produttore di un film, ad esempio, è un momento piuttosto delicato, e sbagliarla vuol dire compromettere l'intera operazione. Quando si trattò di presentare lo script di Will Hunting, dunque, Matt Damon e Ben Affleck decisero di cautelarsi.

I due attori decisero infatti di affidare il film ad Harvey Weinstein (all'epoca, ben prima degli scandali, uno dei più potenti produttori in circolazione) quando questi mosse un'obiezione sulla sceneggiatura: "Ho solo un grosso appunto sullo script. Verso pagina 60, i due protagonisti, due uomini etero, hanno una scena di sesso. Che roba è?" furono le sue parole.

La scena di sesso tra Will e Chuckie, ovviamente del tutto decontestualizzata, era stata in effetti inserita da Damon e Affleck proprio per scoprire quali produttori avessero realmente letto interamente la sceneggiatura: chiunque fosse arrivato almeno alla fatidica pagina 60 non avrebbe potuto fare a meno di notare la cosa, ma Weinstein fu effettivamente l'unico a farlo presente!

A quel punto i nostri non ebbero più dubbi su chi dovesse essere il produttore di quello che si sarebbe rivelato un film importantissimo per le loro carriere. Una discreta furbata, non trovate? Weinstein a parte, comunque, anche Kevin Smith ricoprì un ruolo fondamentale nella riuscita di Will Hunting.