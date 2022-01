Will Hunting, Matt Damon e Ben Affleck:'Kevin Smith ha salvato il film'

Per la carriera di Matt Damon e Ben Affleck il successo di Will Hunting - Genio Ribelle ha rivoluzionato le loro vite e la loro carriera. Sebbene entrambi avessero ottenuto un buon inizio di carriera è stato senza dubbio quel film, diretto da Gus Van Sant, a cambiare per sempre il corso delle loro storie. Grazie anche a Kevin Smith.

"Kevin [Smith] ha anche salvato Will Hunting" ha dichiarato Damon "Questa non è una piccola nota a margine; è lui il motivo per cui è stato realizzato Will Hunting - Genio Ribelle. Eravamo ad un punto morto, tutte le offerte erano scadute".



Ben Affleck ha confermato e ribadito:"Gli ho promesso che l'avrei ringraziato se avessimo mai ricevuto un Oscar e me ne sono subito dimenticato. E poi gli ho detto 'Se mai dovessi vincere di nuovo, giuro su Dio che ti ringrazierò'. Mi sono dimenticato di nuovo".

Damon ha proseguito la riflessione, sottolineando come Gus Van Sant e Robin Williams siano stati altrettanto importanti, con Francis Ford Coppola che garantì per lui con Williams. E proprio quest'ultimo è protagonista con Matt Damon, su una panchina, di una scena molto famosa; e proprio la panchina di Will Hunting è diventata luogo di pellegrinaggio per i fan in viaggio a Boston.



Kevin Smith fu determinante perché fu lui a consegnare la sceneggiatura a Harvey Weinstein e poi alla Miramax. A Weinstein piacque e il film venne prodotto.



Nel corso della stessa conversazione, Ben Affleck ha dichiarato che secondo lui il futuro del cinema non sarà in sala, ad eccezione dei franchise come quello di Marvel.