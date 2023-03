Will Hunting - Genio Ribelle, il sequel è in cantiere? Risponde Ben Affleck

Amici per la pelle e colleghi affiatati, Ben Affleck e Matt Damon stanno per tornare al cinema con un nuovo progetto, Air - La storia del grande salto, diretto dal regista di Argo. Il successo dei due artisti di Boston è nato da Will Hunting - Genio Ribelle, vincitore dell'Oscar alla miglior sceneggiatura. Ma ci sarà un sequel?

In una recente intervista a Variety, Affleck ha confermato che a lui e Matt Damon è stato proposto un sequel di Will Hunting - Genio Ribelle che non li ha convinti:"Non è una pista che perseguiremo. Voglio dire, è un'idea di quello che potrebbe accadere... Non è un sequel che perseguiremo" ha ribadito il regista e attore.



Ben Affleck tornerà nel ruolo di Bruce Wayne/Batman in The Flash, al fianco di Ezra Miller, e probabilmente in un cameo in Aquaman e il regno perduto.

L'attore tornerà dietro la macchina da presa in Air - La storia del grande salto, che racconta la storia della linea di calzature Air Jordan, l'inizio dell'unione tra Nike e un giovane Michael Jordan. Come confermato dal regista, il personaggio di Michael Jordan non comparirà in Air.

Nel cast del film, oltre a Ben Affleck, anche Matt Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis.



Michael Jordan ha convinto Ben Affleck su Viola Davis per il ruolo di sua madre Deloris.