Will Hunting - Genio Ribelle e quella panchina diventata meta di pellegrinaggio

Quando si pensa a Robin Williams vengono in mente tanti ruoli iconici, troppi per poterli omaggiare tutti a dovere: quello dello psicologo Sean Maguire è però uno di quelli che è quasi impossibile non citare, tale è l'apporto dato a un film amatissimo come Will Hunting - Genio Ribelle, di cui è senz'altro uno degli elementi più riusciti.

Ruolo, quello di Maguire, che non a caso fu tra i più citati dai fan in lacrime nei giorni successivi alla morte di Robin Williams: la scomparsa dell'attore fu causa di un dolore ancora oggi impossibile da placare, che in molti cercarono di attutire rifugiandosi nell'infinita saggezza sfoggiata dal personaggio per bocca proprio dell'amatissimo Robin.

Omaggi che non si fermarono a qualche post sui social: in molti, infatti, pensarono di intraprendere una sorta di pellegrinaggio proprio in direzione della panchina situata all'interno dei Boston Public Garden sulla quale ha luogo una delle scene madri del film, quella della conversazione tra Sean Maguire e Will Hunting diventata ormai un vero e proprio manifesto della sensibilità e delle capacità attoriali di Robin Williams.

Ancora oggi i fan sono soliti lasciare davanti alla panchina fiori e oggetti di ogni genere in memoria dell'attore scomparso, rendendo una panchina potenzialmente anonima un vero e proprio luogo di culto. A proposito del film scritto da Matt Damon e Ben Affleck, comunque: ecco perché Weinstein ritirò Will Hunting in anticipo dalle sale cinematografiche.