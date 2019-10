Will Ferrell e Ryan Reynolds insieme per il musical A Christmas Carol di Apple TV+

Will Ferrell e Ryan Reynolds insieme nel musical "A Christmas Carol"? Ebbene sì, almeno secondo alcune indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il prossimo progetto della nuova piattaforma streaming Apple TV+, che punta a diventare diretto competitor delle avversarie Amazon Prime Video e Netflix.

Il musical prodotto dalla Mela di Steve Jobs vedrà alla direzione della produzione le menti di "Daddy’s Home” e “Instant Family,” rispettivamente John Morris e Sean Anders, come sceneggiatore e regista. La trama è quella canonica della celebre storia di Natale, che negli anni ha visto susseguirsi reinterpretazioni una più vincente dell'altra. Si pensi all'adattamento in one-man show dell'attore Simon Callow (2018), al magistrale Scrooge di Jim Carrey nella versione animata di Robert Zemeckis (2009) o ancora a Bill Murray in “Scrooged - SOS fantasmi" (1988). Anche se, forse, una delle più belle versioni è proprio “Festa in Casa Muppet" (1992).

Tra le più recenti apparizioni, ricordiamo Ferrell in "Between Two Ferns: The Movie", adattamento cinematografico di Netflix dell'omonimo format televisivo e con Zach Galifianakis a fare le veci dello scomodo ed insistente presentatore.

Dopo Deadpool, Reynolds ha lasciato la calzamaglia da supereroe per entrare nell'immaginario collettivo degli amanti delle sfere pokè: è infatti il primo a prestare la voce al peloso amico giallo in "Pokémon: Detective Pikachu" la cui recensione del blu-Ray potete trovare qui.

Non si sa ancora quali ruoli interpreteranno i due noti attori, ma da una coppia con questo background non possiamo che aspettarci scintille. Apple Tv+ sarà disponibile il primo novembre, una data stranamente vicina a quella del debutto di Disney+, online dal 12 novembre.