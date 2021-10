Will Ferrell rifiutò 29 milioni di dollari per il sequel di Elf: 'Non potevo mentire'

Sono tanti i ruoli che possono rendere riconoscibile un attore da grandi e piccini, e per Will Ferrell quello di Buddy in Elf - Un elfo di nome Buddy, è sicuramente tra questi. Ma allora perché non volle tornare per il sequel?

Elf è uno dei film di Natale più apprezzati dai millennial nostalgici, e anche la critica lo accolse discretamente all'epoca del suo debutto nelle sale. In più la pellicola fece ottimi incassi al boxoffice con 220 milioni di dollari.

Ma allora perché Will Ferrell non volle tornare per un secondo capitolo, quando gli furono offerti anche 29 milioni di dollari per farlo?

Secondo James Caan Ferrell voleva un altro regista per Elf 2 perché non andava molto d'accordo con Jon Favreau, ma la star di Eurovision Song Contest ha recentemente spiegato ai microfoni di THR che non era rimasto soddisfatto dalla sceneggiatura e non sarebbe stato capace di mentire al riguardo.

"Avrei dovuto promuovere il film in maniera onesta, il che avrebbe significato dire 'Oh no, non è un buon film. Semplicemente non potevo rifiutare tutti quei soldi'" ha raccontato "Così mi sono detto 'Riuscirei a pronunciare quelle parole? Non penso, quindi non posso fare quel film'".

E voi, che ne pensate della scelta di Ferrell? Fateci sapere nei commenti.