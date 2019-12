Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus dall'inferno vacanziero di Downhill nel trailer

Fox Searchlight ha pubblicato il primo trailer di Downhill, remake americano dell'acclamata commedia svedese Forza Maggiore. Nella versione a stelle e strisce sono protagonisti due icone della comedy USA come Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus. Il film era in cantiere da diverso tempo e ora finalmente l'uscita nelle sale sta per arrivare.

Downhill racconta la storia di una coppia sposata, la cui vacanza in famiglia sugli sci tra le Alpi viene scombussolata quando sono costretti a rivalutare le loro vite e la considerazione l'uno dell'altra in seguito ad una serrata fuga da una valanga improvvisa.

Nella versione svedese il marito abbandona moglie e figli per salvarsi, per poi scoprire che la valanga non ha fatto del male a nessuno e affrontare le conseguenze della sua azione egoistica in relazione al rapporto con sua moglie e con la famiglia.



Il remake americano è scritto da Nat Faxon e Jim Rash, che vinsero un Oscar per la sceneggiatura di Paradiso amaro di Alexander Payne e hanno debuttato alla regia nel 2013 con la commedia C'era una volta un'estate.

I due hanno scritto insieme la sceneggiatura del film, insieme a Jesse Armstrong, showrunner della serie di HBO, Succession.

Downhill rimane uno dei titoli di punta del Sundance Film Festival 2020. Nel cast del film anche Zach Woods, Zoë Chao e Miranda Otto.

Will Ferrell è stato protagonista di Eurovision, una commedia targata Netflix. Julia Louis-Dreyfus ha salutato Veep, la serie che l'ha resa famosa negli Stati Uniti e in campo internazionale, solo pochi mesi fa.