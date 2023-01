Will Ferrell e l'esilarante incontro con Costner durante il suo turno da...Babbo Natale

Di attori che hanno fatto gavetta ce ne sono tanti, e nell'attesa di sbancare molti hanno svolto lavori diversi. Alcuni, come Will Ferrel e Chris Kattan, sono stati Babbo Natale in numerosi centri commerciali. Durante il loro turno, i due avrebbero incontrato molte persone... tra cui Kevin Costner.

"Eh sì, l'ho fatto durante i miei anni d'attore morto di fame. Ero Babbo Natale. Chris Kattan era il mio elfo da Saturday Night Live e abbiamo fatto Roxbury insieme. E' stato molto divertente perché magari incontravo J.Crew e dicevo "Ciaaoooo J.Crew. Buon natale! Come vanno i bottoni inferiori quest'anno? [...] Non ci sopportavano davvero più", così ha rivelato Will Ferrell su Hot Ones. L'attore, ormai famosissimo e amato dal pubblico, non sapeva che sarebbe passato da essere Babbo Natale ad essere un Elfo-umano in "Elf". Tra l'altro, riteneva che Elf avrebbe stroncato la sua carriera.

"Ma i migliori o i peggiori momenti sono stati quando abbiamo incontrato questi due bambini che sono venuti a salutarci fuori al negozio di cosmetici Origins. C'era una scultura di un coyote, forse, davanti. Salutavamo questi bambini e poi vedevamo che c'era un genitore con loro. Era Kevin Costner con un cappello, in modalità incognito", continua l'attore.

La storia continua così: "E allora gli dico 'Ciao, sei stato un bravo bambino o una brava bambina?' 'Ciao Santa, ciao' e ci guarda mentre i suoi bambini stanno strisciando su questo coyote. E allora gli faccio 'Vi piace quella scultura?' E Chris allora non riesce a trattenersi e dice 'Sembra che tu stia ballando. Infatti sembra che tu stia ballando coi lupi'. E Kevin Costner dice 'Andiamo, andiamo'. Come a dire, non fatemi riconoscere". La reference a "Ballando coi lupi" è stata a dir poco geniale.

Questo Natale Ferrel è tornato insieme a Ryan Reynolds in Spirited. Chi meglio di Ferrel quando si parla di aria natalizia?