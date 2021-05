Will Ferrell, chi è la moglie del celebre interprete di Duri si Diventa?

L'ultimo, irriverente e demenziale film di cui è stato protagonista è Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga di David Dobkin, uscito su Netflix lo scorso 2020, ma Will Ferrell oltre a recitare è anche un affermato e stimato produttore e mantiene il più possibile riservata la sua vita amorosa e privata.

Non tutti sanno ad esempio che il comico americano protagonista di Anchorman di Adam McKay, Zoolander o Daddy's Home è felicemente sposato con Viveca Paulin, attrice svedese che la star statunitense conobbe nell'ormai lontano 1998 sul set di A Night in the Roxbury di John Fortenberry. Si trattava all'epoca del suo secondo lungometraggio cinematografico come attore protagonista, e dunque il set fu per lui davvero galeotto.



Si cominciarono a frequentare assiduamente e una veloce relazione si trasformò in matrimonio in soli due anni. Nel corso degli anni la coppia ha anche avuto tre figli, uno nato nel 2004, il secondo nel 2006 e l'ultimo nel 2010, il che significa che il più giovane dei Farrell Jr. ha oggi 11 anni. La cosa interessante è che, nonostante la grande presenza della star tra cinema e televisione, Will Ferrell è riuscito a mantenere davvero personale e lontana dai riflettori la sua vita privata, separandola completamente o quasi da quella lavorativa.



Potete rivedere Will Ferrell in una delle sue interpretazioni più divertenti questa sera, 31 maggio, alle ore 21:20 su Mediaset 20 in Duri si Diventa di Etan Cohen.