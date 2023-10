Will Farrell fa il DJ alla festa del college del figlio: il video spopola sul web

Un video che vede Will Ferrell dj improvvisato è diventato virale su TikTok. La star di Hollywood ha infatti presenziato a una festa universitaria insieme al figlio, rendendosi protagonista in un dj set per la confraternita di appartenenza del suo primogenito. Il protagonista di Elf è sembrato assolutamente a proprio agio nell’inedito ruolo.

Dopo aver riportato la presenza di Will Ferrell in tantissime nuove serie Netflix, torniamo a parlare dell’attore californiano per condividere il video andato in tendenza sul social network in cui si vede il comico scatenarsi dietro la console, circondato da decine di ragazzi che sembrano apprezzare la sua performance.

L’evento si è tenuto all’University of Southern California, college in cui si è laureato il protagonista di Anchorman e di cui è studente il primo figlio, durante una serata dedicata ai genitori e prima di una partita di football della squadra universitaria.

Ferrell, con indosso un giacchetto con le iniziali della scuola, cappellino al contrario e immancabili cuffie alle orecchie, si è esibito regalando un grande momento ai confratelli della Sigma Alpha Mu.

L’attore è sempre stato molto attivo nella comunità dell’università in cui si è laureato nel 1990, partecipando, insieme alla moglie, a diversi eventi e contribuendo alla raccolta di fondi per la creazione della squadra di calcio femminile.

L’ennesima dimostrazione, da parte della star, di come non sia necessario prendersi troppo sul serio, e a proposito del suo rapporto con la comicità, vi lasciamo ai personaggi più famosi di Will Ferrell.