Wildwood: il cast di doppiatori del nuovo film animato, da Mahershala Ali a Awkwafina

È da poco stato annunciato lo stellare cast di doppiatori che contribuirà a dar vita al prossimo imperdibile titolo d'animazione targato Laika Studios, Wildwood, che vanta, tra gli altri, anche nomi come Mahershala Ali a Awkwafina.

L'attore di Blade Mahershala Ali, Carey Mulligan, Angela Bassett, Jacob Tremblay, Awkwafina, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jake Johnson, Jemaine Clement, Peyton Elizabeth Lee, Maya Erskine, Tom Waits, Richard E. Grant e Tantoo Cardinal saranno le voci del nuovo film d'animazione dei Laika Studios.

Wildwood, diretto da Travis Knight (BumbleBee, Kubo e la spada magica) era stato annunciato lo scorso settembre, ma solo quest'oggi ne è stato reso noto il cast. La pellicola adatterà il romanzo scritto da Colin Meloy e illustrato da Carson Ellis con una sceneggiatura firmata Chris Butler (ParaNorman, Missing Link).

Al momento non sappiamo ancora chi interpreterà chi nel film, ma Knight ha definito "colossale" il cast di doppiatori, aggiungendo che "Collaborare con questi eccezionali attori è stata un'esperienza incredibile e di grande ispirazione. Le loro performance non hanno fatto che elevare la qualità di Wildwood, e sono state un vero dono per gli animatori di Laika. Sono ancora a bocca aperta".

"Oltre i confini della città di Portland, nell'Oregon, sono situati i Boschi Selvaggi di Wildwood. Non dovreste addentrarvici. Non dovreste nemmeno essere a conoscenza della loro esistenza. Ma Prue McKeel sta per fare il suo ingresso in questo paese delle meraviglie. Il suo fratellino, Mac, è stato portato nelle profondità della foresta da uno stormo di corvi, e Prue, assieme al compagno di classe Curtis, lo riporterà a casa" si legge nella sinossi ufficiale del film.

"Prue potrebbe credere di essere troppo grande per le fiabe, ma si è appena ritrovata nel bel mezzo di una di queste. Una piena di strani animali parlanti, di banditi mascalzoni e potenti e misteriose figure dalle oscure intenzioni. Wildwood è un racconto sull'amore, sulla perdita, sul sacrificio e sui segreti, e sulla magia che puoi trovare persino sulla porta di casa, se si è disposti a cercare".

Le riprese di Wildwood sono attualmente in corso ai Laika Studios poco fuori Portland, Oregon, mentre non ancora abbiamo una data d'uscita programmata per il film.