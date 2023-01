Wildcat, Ethan Hawke dirige la figlia Maya nel biopic su Flannery O'Connor

Ethan Hawke è impegnato in un nuovo progetto da regista con il film biografico Wildcat, basato sulla vita della scrittrice Flannery O'Connor. Protagonista del lungometraggio sarà Maya Hawke, figlia della star di Prima dell'alba e Moon Knight, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Netflix, Stranger Things.

Wildcat racconterà la storia di O'Connor e della sua lotta per pubblicare il suo primo romanzo nel corso della propria giovinezza.

Cattolica devota, Flannery O'Connor ha vissuto principalmente nel Sud protestante degli USA, cercando di vincere anche una personale battaglia, essendo affetta da lupus.

Famosa per opere quali La saggezza del sangue e Il cielo dei violenti, Flannery O'Connor scomparve a soli 39 anni.

Per cercare di sviluppare al meglio il proprio talento nella scrittura, la giovane partecipò al programma di scrittura creativa Iowa Writer's Workshop.



"Maya ha lavorato duramente per anni per sviluppare questo progetto e siamo grati per l'opportunità di introdurre ad una nuova generazione di spettatori il genio di Flannery O'Connor. Il suo lavoro esplora temi importanti per tutti gli artisti: l'intersezione tra creatività e fede, il rapporto sfumato tra immaginazione e realtà" ha dichiarato Ethan Hawke sulla figlia. Nel 2022 Maya Hawke ha partecipato ad un videoclip esplicito per il brano Thérèse, diretto da Brady Corbet.



Nel cast di Wildcat anche Cooper Hoffman, Laura Linney, Philip Ettinger, Rafael Casal, Steve Zahn, Willa Fitzgerald, Alessandro Nivola e Vincent D'Onofrio.

Ad Halloween Ethan Hawke si è travestito da Black Phone in relazione alla sua partecipazione nell'horror di Scott Derrickson.