Wild Wild West, Will Smith svela il giudizio di sua madre al film del 1999!

Nel 1999 arrivava al cinema Wild Wild West, pellicola che vedeva Will Smith e Kevin Kline come due cowboy sulle tracce di un diabolico dottore che sta complottando l'assassinio del presidente degli Stati Uniti. Però, pare che il film non fu particolarmente apprezzato da una persona vicina al protagonista.

Non sempre capita che i film in cui un attore lavora piacciano a tutti. A volte ciò coinvolge anche le persone che fanno parte della sua famiglia. Ad anni di distanza Will Smith ha avuto il coraggio di nominarlo il peggior film della propria carriera. All'epoca il film fu un vero e proprio flop al botteghino chiudendo la sua corsa con 220 milioni in entrata, una cifra bassissima rispetto ai guadagni a cui era (ed è) abituato il mercato americano.

Pare che neanche la stessa famiglia di Smith si sia trattenuta dal far notare il proprio scetticismo intorno al film e al prodotto realizzato. Prima tra tutti fu la mamma dell'attore che, nel corso degli anni, si è rivelata essere una grandissima sostenitrice dei lavori del figlio. All'uscita di Wild Wild West neanche lei sembrò particolarmente convinta del film tanto da farglielo sapere immediatamente. Quando Will Smith chiese alla madre una opinione sulla pellicola, lei gli rispose con un semplice ed incisivo "Hai fatto di meglio tesoro" che fece riflettere l'attore sulla propria scelta.

All'epoca dei casting Will Smith preferì Wild Wild West ad una partecipazione a Matrix nei panni di Neo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!