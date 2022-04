Wild Wild West, Will Smith ammette: 'Il peggior film della mia carriera'

In questi mesi si è parlato molto di Will Smith per lo schiaffo dato a Chris Rock e le numerose conseguenze che questo gesto ha avuto sulla sua vita sia privata che lavorativa ma, per stasera vogliamo tornare a parlare di Will solo e semplicemente come attore, riportando quelle che sono state le sue parole sulla pellicola del 1999 Wild Wild West.

Il film diretto da Barry Sonnenfeld, ispirato alla serie televisiva Selvaggio west è infatti secondo l'attore il peggiore della sua carriera. Wild Wild West si è rivelato tra l'altro un vero e proprio flop al botteghino e al netto di un budget di 170 milioni, ne ha guadagnati appena 220 milioni, sebbene inizialmente avesse aperto piuttosto bene la sua corsa al box office.

"La mia più grande sconfitta emotiva e la mia più grande delusione in qualità di attore l'ho avuta quando Wild Wild West ha aperto incassando 52 milioni di dollari. Il film non era buono. Ed è stato così terribile vedere quel film in testa alla classifica. Guadagnare 52 milioni di dollari nel weekend di apertura e sapere che il film non era buono, è stato terribile. Il peggior film della mia carriera".

Insomma, sin da subito Will Smith si è reso conto di quanto questa pellicola fosse di bassa qualità e ha "sofferto" per i suoi iniziali guadagni.

"Ho avuto così tanto successo che ho iniziato a volere sempre di più, spostando la mia attenzione dalla mia abilità artistica al desiderio di successo. Volevo vincere ed essere la più grande star del cinema, e quello che è successo e poi mi sono ritrovato a promuovere qualcosa in cui di base non credevo, solo perché volevo vincere".

Will Smith è stato ora bandito dagli Oscar e molte sue prossime produzioni sono state momentaneamente messe in stand-by. L'attore pur di lavorare sarà costretto a tornare a blockbuster a lui poco graditi come Wild West? Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.