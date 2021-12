Wild Wild West, il regista Barry Sonnenfeld: "Mi pento di aver inserito quella scena"

Wild Wild West, pellicola del 1999 di Barry Sonnenfeld, è sempre stato un titolo molto discusso. Will Smith rifiutò il ruolo di Neo in Matrix per poter girare questo film, decisione di cui si pentirà. La pellicola, negli anni, è stata oggetto di molte discussioni. Oggi il regista torna a parlare di una scena in particolare, di cui si dice pentito.

Il momento del film a cui Sonnenfeld si riferisce è quando Will Smith diventa una danzatrice del ventre per sedurre e distrarre Il dottor Loveless di Kenneth Branagh. Secondo il regista, fino a quel momento la narrazione stava funzionando piuttosto bene, ma quella scena completamente fuori luogo rovina tutta l'esperienza, e da lì in poi lo spettatore non si fida più di chi gli sta raccontando quella storia.

"Non ho mai voluto vedere Will travestito" ha chiarito Sonnenfeld a Mel Magazine. "Credevo che fosse irritante, inutile, stupido ed è lì solo perché Peters lo adorava e non voleva che lo togliessimo. Perdiamo davvero il pubblico da quel momento fino alla fine del film per la stupidità di quella strana danza dell'harem. Rabbrividisco ogni volta che ci penso. Ma poi è tipo, 'Oh aspetta un attimo, dimenticherò ogni cosa perché c'è una ragazza che non ho invitato - e che non ho idea di come sia arrivata qui - ma hey è bella, e chi ha voglia di conquistare l'America quando c'è una ragazza con un vestito verde accanto a me?'. Fatto. Senza senso."

A questo punto, dunque, vi chiederete: ma come mai allora quella scena è lì? Bisogna ricordare che tra i produttori non c'era solo Sonnenfeld stesso, ma anche un certo Jon Peters, che è già stato al centro di diverse polemiche a causa di questo film. Peters, infatti, non solo apprezzava la scena, ma sembra che abbia anche insistito parecchio affinché rimanesse nel montaggio finale. Non ci stupisce data la sua fama. Per dirne una, il ragno gigante in Wild Wild West è ancora una volta opera sua.

Si tratta di un personaggio così noto all'interno dell'ambiente per il suo modo di fare particolare, che Paul Thomas Anderson lo ha incluso nel suo prossimo film. Infatti Bradley Cooper sarà Jon Peters in Licorice Pizza. Qualcosa che sicuramente siamo curiosi di vedere.

Cosa ne pensate di questa scena? Sicuramente non sarà l'unico motivo per cui Wild Wild West non ha funzionato, ma potrebbe aver decisamente contribuito!