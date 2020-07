Wild Wild West, quando Will Smith preferì il western al ruolo di Neo in Matrix

Questa sera alle 21:05 il Canale 20 di Mediaset riproporrà il film Wild Wild West, libero adattamento della popolare serie televisiva anni '60 The Wild, Wild West e con protagonista la coppia inedita formata da Will Smith e Kevin Kline, mentre nella parte dell'antagonista spicca un istrionico Kenneth Branagh.

Will Smith accettò il ruolo dello sceriffo James West subito dopo aver raggiunto un incredibile successo di pubblico grazie ai suoi precedenti ruoli in film come Independence Day e Men in Black, quando era a un punto della sua carriera in cui gli arrivavano continuamente una mole ingente di offerte. Recentemente, lo stesso Smith ha raccontato al mondo qual è stato l'errore più grande della sua carriera e riguarda proprio il film di Barry Sonnenfeld. Per la parte nel film, infatti, Smith rifiutò il ruolo di Neo in Matrix delle Wachowski, un errore che Smith rimpiangerà per il resto della vita.

"Dopo Men in Black, i Wachowski, che avevano fatto un solo film allora, vennero da me e mi illustrarono l'idea di Matrix. Come poi si è intuito, erano dei geni, ma c'è una linea sottile tra essere geni e l'esperienza diretta di un pitch tanto strano. Infatti mi dissero così "Amico, stiamo pensando a qualcosa tipo.. immagina di essere in un combattimento e, mentre salti, immagina di poter bloccare la scena del salto"."

Smith ha proseguito: "Li guardai sconvolto chiedendogli di ripetere, ma loro continuarono dicendo "poi immagina che la gente possa osservare il salto a 360°, con la scena bloccata, no? Noi vogliamo inventare queste telecamere così da permettere agli spettatori di poter osservare il salto bloccato". Allora dissi di no, perché quel pitch non mi aveva proprio convinto, ma forse è stato meglio così: guardate oggi cos'è Matrix per il mondo".