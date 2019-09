Wild Mountain Thyme: Emily Blunt nel cast con Jon Hamm e Jamie Dornan

Emily Blunt è ufficialmente entrata a far parte del cast di Wild Mountain Thyme, insieme a Jon Hamm e Jamie Dornan. Blunt interpreterà l'interesse amoroso del personaggio di Dornan. Il film sarà l'adattamento dell'opera teatrale di John Patrick Shanley, Outside Mullingar. Emily Blunt sostituisce Holliday Grainger, inizialmente nel cast.

Nel cast del film, che inizierà la produzione alla fine del mese, anche Jon Hamm, Dearbhla Molloy e Christopher Walken.

Wild Mountain Thyme è ambientato in Irlanda e segue il personaggio di Anthony (Jamie Dornan), costantemente al lavoro nei campi e vessato dal padre (Christopher Walken). L'uomo minaccia di lasciare in eredità la fattoria di famiglia al cugino americano Adam (Jon Hamm). Rosemary (Emily Blunt) nutre rancore per essere stata svergognata da Anthony durante l'infanzia e tra di loro il rapporto è ai minimi termini. Sua madre, Aoife (Dearbhla Molloy) cerca disperatamente di unire le famiglie prima che sia troppo tardi.



Emily Blunt è reduce dall'interpretazione di Mary Poppins nel sequel del film del 1964, con protagonista Julie Andrews, premiata recentemente con il Leone d'Oro alla carriera nel corso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Blunt ha ottenuto grande successo anche per il ruolo in A Quiet Place, pellicola diretta e interpretata dal marito John Krasinski e candidata al miglior montaggio sonoro (a Ethan Van Der Ryn e Erik Aadahl) all'ultima edizione dei Premi Oscar.