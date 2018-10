Widows: per i produttori i drammi al cinema dovranno vedersela con la televisione

Nel corso di una recente intervista promozionale per Widows: Eredità Criminale del regista premio Oscar Steve McQueen, i produttori del film Iain Canning ed Emile Sherman hanno parlato della rivalità fra cinema e televisione.

Secondo i due fondatori della See-Saw Films, al giorno d'oggi la televisione è più favorita rispetto al cinema quando si parla di mettere in scena un dramma.

"E' un concetto di budget", afferma Canning. "La See-Saw è stata in grado di beneficiare del legame con McQueen, la produzione è andata così bene su Widows che alla fine abbiamo firmato un accordo con Regency per realizzare film di genere con budget più elevati". Sherman e Canning affermano che la loro strategia è stata quella di costruire una scuderia di cineasti. Oltre a McQueen, hanno relazioni a lungo termine con il regista di Lion Garth Davis, Jane Campion (con cui hanno realizzato la serie tv Top of the Lake), e lo scozzese John Maclean, che sta lavorando al suo nuovo film dopo il western Slow West con Michael Fassbender.

La coppia si è comunque detta ottimista riguardo il futuro dei film a medio budget. "Tutto si riduce ai gusti del pubblico", hanno detto. "È già un miracolo ogni volta che un film viene realizzato, assicurarsi che ci sia alchimia fra tutte le componenti è un'altra grande sfida. Ma ci sono film che costano poco e che ottengono un grandissimo successo, pensiamo a Moonlight o Manchester by the Sea, o a Lady Bird. C'è ancora vita a per film a medio-basso budget, ma indubbiamente la lotta con la televisione è molto dura."

Nel corso della loro carriera, Canning e Sherman hanno prodotto film come 12 Anni Schiavo, Il Discorso del Re e Lion, oltre alla serie tv Top of The Lake, The New Legends of Monkey di Netflix e alcuni videoclip del musicista Kanye West.

Widows - Eredità Criminale arriverà nelle sale dal 15 novembre.