Widows - Eredità criminale: Viola Davis nella clip del film di Steve McQueen

Nuova clip di Widows - Eredità criminale, quarto lungometraggio in carriera per il regista premio Oscar Steve McQueen. Nel video si vede il personaggio di Viola Davis che impartisce spiegazioni alle altre donne presenti nella stanza, fra cui Michelle Rodriguez. Il film arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi dal 16 novembre.

Widows - Eredità criminale è la storia di quattro donne che non hanno nulla in comune se non un debito lasciato dalle attività criminali dei loro mariti deceduti. Ambientato nella Chicago contemporanea, il film vede Veronica, Alice, Linda e Belle prendere in mano la situazione e agire a modo loro.

Scritto da Gillian Flynn, autrice del best-seller L'amore bugiardo - Gone Girl, e Steve McQueen, Widows - Eredità criminale è basato sulla serie tv anni '80 Le vedove.

Il ricco cast include Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall, Liam Neeson, Carrie Coon, Garrett Dillahunt, André Holland, Lukas Haas, Michael Harney, Jon Bernthal e Manuel Garcia-Rulfo.

Steve McQueen ha conquistato i favori dell'Academy nel 2014 con il film 12 anni schiavo. In precedenza aveva già attirato l'attenzione della critica con Hunger nel 2008 e Shame nel 2011, grazie al quale Michael Fassbender vinse la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2011.