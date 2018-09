Widows - Eredità Criminale: Viola Davis e Colin Farrel nella nuova clip del thriller

20th Century Fox ha rilasciato una nuova clip per Widows - Eredità Criminale, nuovo film diretto dal regista premio Oscar Steve McQueen. Nel video possiamo dare un'occhiata ai personaggi di Viola Davis, Colin Farrel e Daniel Kaluuya.

Basato sull'omonima miniserie britihs-crime andata in onda nel 1983, l'adattamento cinematografico di Widows racconterà di alcuni rapinatori che verranno uccisi nel corso di un "lavoretto", portando le loro vedove a prendere in mano le redini del mestiere dei mariti scomparsi. Le donne non hanno nulla in comune se non il debito lasciato dalle attività criminali dei loro mariti deceduti. Ambientato nella Chicago contemporanea, il film vede Veronica, Alice, Linda e Belle prendere in mano la situazione e costruire il proprio futuro.

Oltre ai sopracitati, il film annovera nel cast Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Brian Tyree Henry, Jacki Weaver, Robert Duvall, Liam Neeson, Carrie Coon, Garrett Dillahunt, André Holland, Lukas Haas, Michael Harney, Jon Bernthal e Manuel Garcia-Rulfo.

Co-scritto da Gillian Flynn (L'amore bugiardo) e McQueen, Widows - Eredità Criminale debutterà nelle sale americane il 16 novembre. Potete trovare la nuova clip in calce alla notizia.



Nel 2014 McQueen ha conquistato i favori dell'academy con la pellicola 12 Anni Schiavo. Tra i suoi lavori precedenti spiccano anche Shame e Hunger, entrambi film con protagonista Michael Fassbender.