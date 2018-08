Widows - Eredità Criminale, ecco il poster ufficiale del nuovo film di Steve McQueen

È stato rilasciato online un poster ufficiale di Widows - Eredità Criminale, nuovo film diretto dall'apprezzato Steve McQueen (12 anni schiavo, Shame) che vede un cast di grandi protagoniste guidate dall'ottima Viola Davis (Le regole del delitto perfetto, Suicide Squad).

Basato sull'omonima miniserie britihs-crime andata in onda nel 1983, l'adattamento cinematografico di Widows racconterà di tre rapinatori che verranno uccisi nel corso di un "lavoretto", portando le vedove dei tre a prendere in mano le redini del mestiere dei mariti scomparsi.



La sceneggiatura del film è stata scritta a quattro mani da McQueen e Gillian Flynn(L'Amore bugiardo), e nel cast compariranno anche Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo, nei panni delle vedove al fianco della Davis. Colin Farrell dovrebbe invece interpretare "un politico che si ritroverà coinvolto nei piani delle protagoniste". Vi ricordiamo che l'attore ha recentemente firmato anche per interpretare il ruolo del villain nel live-action Dumbo della Disney diretto da Tim Burton, quindi sarà un'annata con una scaletta di progetti importanti per la star di True Detective.



Widows - Eredità Criminale vede nel cast anche Robert Duvall, Carrie Coon, Daniel Kaluuya ed Elizabeth Debicki, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 16 novembre 2018, con proiezione in anteprima al Toronto International Film Festival.