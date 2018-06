Widows: ecco il nuovo trailer del thriller diretto dal premio Oscar Steve McQueen

Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con 12 Anni Schiavo, il regista premio Oscar Steve McQueen si prepara finalmente a tornare con Widows, ambizioso e attesissimo heist-thriller con protagoniste Viola Davis e Michelle Rodriguez.

Pochi minuti fa la 20th Century Fox ha rilasciato online il primo trailer ufficiale del film, che segna il ritorno del regista di Londra a ben cinque anni di distanza dal precedente lungometraggio.

Dopo gli scioperi della fame delle prigioni di Hunger e la dipendenza dal sesso in Shame, McQueen esplora i temi della vendetta attraverso questo crime-movie al femminile che racconta la storia di quattro donne, rimaste vedove dopo che i rispettivi mariti hanno perso la vita in un tentativo di rapina. Le protagoniste decideranno di vendersi e tentare di completare il lavoro lasciato incompiuto dai loro uomini.

Il pretesto girl-power è ben evidente (la donna contemporanea fa quello che l'uomo non è in grado di fare) e il film promette di essere il più smaccatamente commerciale dell'autore premio Oscar, che di certo non mancherà di portare nell'opera il suo stile unico e riconoscibile. Co-sceneggiato da McQueen e dalla sceneggiatrice di Gone Girl Gillian Flynn, Widows vedrà la partecipazione di un cast a dir poco esorbitante composto da Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo, Robert Duvall e Liam Neeson.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 16 novembre 2018, giusto in tempo per l'apertura della stagione dei premi.