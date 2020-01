Wicket l'Ewok è diventato padre in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Intervistato da Inverse per parlare della sua esperienza in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Warwick Davis ha svelato un retroscena sul cameo del suo Wicket W. Warrick nel finale del film.

"Non so cosa succederà dopo. È complicato. La vita è stata buona con gli Ewok o no? Mi piace pensare che la vittoria gli abbia resi più fieri di loro stessi" ha spiegato Davis. "Voglio dire, Wicket ha avuto anche un figlio. L'altro Ewok che avete visto in Episodio IX è suo figlio, e infatti c'era proprio mio figlio in quel costume. Dunque non credo che abbia sofferto troppo. Ora ha una famiglia. Ci ho pensato un po però non sono andato troppo in profondità, perché per la parte non aveva bisogno di essere molto informato."

L'attore ha poi parlato del suo altro ruolo nella saga: "Un altro personaggio che vorrei tornare a interpretare è Weazel. Penso che meriti qualcosa di più. L'esperienza che ho avuto con Solo è stata fantastica, ma penso che il personaggio sia molto intrigante. Mi piacerebbe sapere cos'ha combinato tra La minaccia fantasma e Solo. Perché ha intrapreso quel percorso? È qualcosa che può essere raccontato in un romanzo oppure un film o una serie TV?"

