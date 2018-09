Wicked: Stephan Schwartz conferma il film al 100% ma non l'anno prossimo

The Hollywood Reporter ha parlato con il creatore di Wicked, Stephen Schwartz sul progetto di un film sul celebre musical di Broadway. Un progetto che sembrava accantonato ma che Schwartz ha dichiarato essere ancora vivo e in lavorazione. Negli anni scorsi si era parlato di un'uscita al cinema prevista per il dicembre 2019.

"Ti dirò al 100% che ci sarà un film di Wicked e non sarà poi così lontano ma non sarà l'anno prossimo perché lo stiamo ancora scrivendo" ha confermato Schwartz "La pre-produzione non è nemmeno iniziata ma potrebbe iniziare in un futuro non troppo lontano".

Wicked sarà portato sullo schermo da Stephen Daldry e dal produttore Marc Platt. Il musical, tre volte vincitore del Tony Award, è stato adattato dal romanzo di Gregory Maguire, intitolato Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West.

Ad occuparsi della sceneggiatura sono Winnie Holzman e Stephen Schwartz. Lo show originale di Broadway vedeva protagonista Idina Menzel e Kristin Chenoweth.

L'iniziale data d'uscita, il 20 dicembre 2019, potrebbe essere presa dal film su un altro musical celebre di Broadway, Cats.

Wicked è prodotto a Broadway da Marc Platt, Universal Stage Productions, the Araca Group, Jon B. Platt e David Stone.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi sulla pre-produzione del film.