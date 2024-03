Wicked: primo sguardo al nuovo film con Ariana Grande e Jeff Goldblum

Fin dall’uscita del primo trailer di Wicked, il fantasy musical che vedrà come protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo ha suscitato grandissimo interesse da parte del pubblico. Ecco che arrivano, finalmente, nuove immagini del musical!

I fan hanno dovuto aspettare 20 anni per riuscire a vedere la trasposizione cinematografica del famosissimo musical sul grande schermo: il 27 novembre del 2024, Wicked dovrebbe infine vedere la luce. Un nuovo sguardo al film arriva dal profilo instagram di VanityFair che ha condiviso nuove immagini dei protagonisti del mondo fantastico di Oz.

La trama ricalcherà in tutto e per tutto quella portata in scena nei teatri di Broadway: il prequel narrerà, quindi, le vicende antecedenti al Mago di Oz e racconterà l’amicizia tra Elphaba (Cynthia Ervio) e Glinda (Ariana Grande) e come successivamente le due diventeranno nemiche. A completare questo cast stellare ci saranno anche Michelle Yeoh (Madame Morrible), Jeff Goldblum (Lo Stregone), Ethan Slater (Boq) e, per i fan di Bridgerton (Netflix ha svelato la data d’uscita di Bridgerton 3), ci sarà anche Jonathan Baley (Boq).

La regia, infine, è stata affidata a Jon M. Chu - che ha diretto anche Step Up e Sognando New York - mentre gli sceneggiatori sono Winnu Holzman e Stephen Schwartz che già hanno curato il copione teatrale che, negli ultimi anni, ha collezionato moltissimi premi.

DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su