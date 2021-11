Wicked, scelte le protagoniste de film: saranno Ariana Grande e Cynthia Erivo

Inizialmente previsto per il 2016, l'arrivo del film musical Wicked è stato spostato al 2021. Dopo i ritardi produttivi, la pellicola sembrerebbe ora sulla buona strada. A confermarlo è l'annuncio della scelta dei due personaggi principali. Si tratta di Ariana Grande e Cynthia Erivo che saranno rispettivamente Glinda ed Elphaba.

A dirigere Wicked ci sarà Jon M. Chu, regista che abbiamo conosciuto per film come In the Heights e Crazy Rich Asians, e che ha già una buona esperienza con i musical alle spalle.

Le due attrici sono piuttosto note al grande pubblico. La carriera di Erivo è iniziata in teatro in Germania e ha fatto il suo debutto sullo schermo nel 2018 al fianco di Viola Davis ed Elizabeth Debicki in Widows. Da allora è apparsa in diverse pellicole piuttosto note e sarà la fata turchina in Pinocchio.

Per quanto riguarda Ariana Grande, la cantante è già apparsa nel film Netflix Don't Look Up, e in passato l'abbiamo vista nella versione live di Hairspray. Questo sarà il suo primo grande ruolo sullo schermo.

Il musical del 2003, tre volte vincitore del Tony Award, è tratto dal romanzo del 1995 di Gregory Maguire ed è il prequel del Mago di Oz, che segue la strana amicizia tra Elphaba e Glinda. Il film sarà prodotto da Marc Platt e scritto da Winnie Holzman e Stephen Schwartz.